Samsun'da feci kaza! Kamyonet ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Vezirköprü-Durağan karayolu üzerindeki Canlı Hayvan Pazarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 ARK 284 plakalı kamyonet ile plakası belirlenemeyen traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye ayrılırken, kamyonet yan yatarak metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazada kamyonette bulunan İsa Algün ve Fahri Algün ile traktördeki İrfan Keskin ve Sefa Keskin yaralandı. Yaralılardan Fahri Algün'ün durumunun ağır olduğu ve Samsun'daki hastaneye sevk edildiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

