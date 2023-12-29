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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:35 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023, 11:51

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kombiden sızan gaz 3’ü çocuk 6 kişiyi hastanelik etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kombiden sızan gaz neticesinde zehirlenme şüphesiyle 3’ü çocuk 6 kişi hastaneye sevk edildi. Güllük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, R.Ü. (68), E.K. (63) T.A. (40), I.A (9), K.A. (9) ve Y.A. (3) isimli 6 kişi kombiden sızan gazdan zehirlenme şüphesiyle durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3’ü çocuk toplamda 6 kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ederek tedavi altına aldı. Müşahede altına alınan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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