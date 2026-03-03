CANLI YAYIN
Dev kamyon metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü 3 çocuk babası İbrahim Çağında olay yerinde yaşamını yitirdi.

GOL | Fethiyespor 0-1 F. Karagümrük (Barış Kalaycı 40')
Taşdelen İMKB'de öldürülen öğretmen Fatma Nur Özçelik son yolculuğuna uğurlandı
Yol verme tartışmasında aracın camını kıran sürücüye 180 bin lira ceza
Kuveyt'te düşen ABD uçağı pilotunun teslim alınma anları!
