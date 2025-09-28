PODCAST CANLI YAYIN

Sakarya’da dehşet! ‘’Kızıma uyuşturucu sattın" diyerek cami önünde kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, cami önünde karşılaştığı şahsa, "Kızıma neden uyuşturucu sattın?" diyerek bağırdıktan sonra silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesindeki çay ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.'ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın?" diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

