Sakarya okullar tatil mi? Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! 20 Ocak Perşembe Sakarya’da...

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece Taraklı'da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyurulmuştu. Bu sabah Akyazı, Hendek ve Pamukova, Karapürçek, Karasu kaymakamlıkları tarafından alınan karara göre eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. İlçelerde okulların tatil edilmesinin ardından Sakarya genelinde okullar tatil edildi mi? İşte cevabı....

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece Taraklı'da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyurulmuştu. Bu sabah Akyazı, Hendek ve Pamukova, Karapürçek, Karasu kaymakamlıkları tarafından alınan karara göre eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

"Vali Kaldırım duyurdu"

Vali Çetin Oktay Kaldırım bölgemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü il genelinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı

Sakarya'da dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurları, öğrenci ve çalışanlara bir gün izin verildi. Vali Oktay Çetin Kaldırım kar izniyle ilgili paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

Sakarya'da dün geceden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi.

Sakarya Valisi Oktay Çetin Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Meteorolojik verilere göre;

İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle;

İlimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca; Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." açıklamalarına yer verdi.