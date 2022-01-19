Haberler Yaşam Videoları Sakarya okullar tatil mi? Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! 20 Ocak Perşembe Sakarya’da...

Sakarya okullar tatil mi? Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! 20 Ocak Perşembe Sakarya’da...

Sakarya okullar tatil mi? Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! 20 Ocak Perşembe Sakarya’da...
19.01.2022 18:10

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Sakarya okullar tatil mi? Türkiye'nin neredeyse bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci gözlerini okulların yarın tatil olup olmayacağına çevirdi ve bazı illerden açıklamalar peş peşe geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu bağlamda 20 Ocak Perşembe günü ile ilgili öğrenci ve velilerin merakla beklediği karara dair Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Yaşam Videoları

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece Taraklı'da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyurulmuştu. Bu sabah Akyazı, Hendek ve Pamukova, Karapürçek, Karasu kaymakamlıkları tarafından alınan karara göre eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklanmıştı. İlçelerde okulların tatil edilmesinin ardından Sakarya genelinde okullar tatil edildi mi? İşte cevabı....

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece Taraklı'da okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyurulmuştu. Bu sabah Akyazı, Hendek ve Pamukova, Karapürçek, Karasu kaymakamlıkları tarafından alınan karara göre eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

"Vali Kaldırım duyurdu"

Vali Çetin Oktay Kaldırım bölgemizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü il genelinde okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı

Sakarya'da dün başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurları, öğrenci ve çalışanlara bir gün izin verildi. Vali Oktay Çetin Kaldırım kar izniyle ilgili paylaşımı sosyal medya hesabından yaptı.

Sakarya'da dün geceden itibaren etkisini giderek artıran kar nedeniyle il genelinde hamile ve engelli memurlara 1 gün süreyle izin verildi.

Sakarya Valisi Oktay Çetin Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Meteorolojik verilere göre;

İlimizde yer yer devam eden kar yağışı ve beklenen aşırı buzlanma nedeniyle;

İlimiz genelinde eğitim - öğretime 20 Ocak Perşembe günü tam gün ara verilmiştir. Ayrıca; Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır." açıklamalarına yer verdi.

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