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Sahte siparişle kuryeyi pusuya düşürdüler

Sahte siparişle kuryeyi pusuya düşürdüler
28.10.2021 10:00
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahte siparişle kuryeye pusu kuran bir grup, kuryeye kurşun yağdırdı. Yaralanan kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, gece yarısı İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden kurye işinde çalışan S.D. ile husumeti olan bir kişi husumetlisini vurmak için plan yapıp yemek siparişi verdi. Kalabalık olduğu belirtilen grup ağaç arkasına saklanarak kuryenin gelmesini bekledi. Yemek siparişi getirdiğini zanneden S.D., bir anda kalabalık grubun taş, sopa ve silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan 8 mermi çıkmasına rağmen hiçbirisi kurye S.D.'ye isabet etmedi, fakat aldığı sopa ve taş darbeleriyle yere yığılan S.D., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. S.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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