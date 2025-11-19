Rize Çayeli’nde ahşap yapı çöktü: Ölü sayısı 2’ye yükseldi

İkinci Yaralı da Kurtarılamadı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde arı kovanlarının muhafaza edildiği ahşap yapı çöktü. Olayda Emir Kar'ın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaralanan Yunus Şahin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir Kişinin Tedavisi Devam Ediyor

Çökme sırasında yaralanan Mehmet Şahin'in hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.