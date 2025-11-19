Rize Çayeli’nde ahşap yapı çöktü: Ölü sayısı 2’ye yükseldi
Erenler köyünde arı kovanlarının bulunduğu ahşap yapının çökmesiyle Emir Kar’dan sonra yaralı Yunus Şahin de hayatını kaybetti.
İkinci Yaralı da Kurtarılamadı
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde arı kovanlarının muhafaza edildiği ahşap yapı çöktü. Olayda Emir Kar'ın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaralanan Yunus Şahin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bir Kişinin Tedavisi Devam Ediyor
Çökme sırasında yaralanan Mehmet Şahin'in hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.