PODCAST CANLI YAYIN
Rize Çayeli’nde ahşap yapı çöktü: Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Rize Çayeli’nde ahşap yapı çöktü: Ölü sayısı 2’ye yükseldi

Erenler köyünde arı kovanlarının bulunduğu ahşap yapının çökmesiyle Emir Kar’dan sonra yaralı Yunus Şahin de hayatını kaybetti.

İkinci Yaralı da Kurtarılamadı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Erenler köyünde arı kovanlarının muhafaza edildiği ahşap yapı çöktü. Olayda Emir Kar'ın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaralanan Yunus Şahin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir Kişinin Tedavisi Devam Ediyor

Çökme sırasında yaralanan Mehmet Şahin'in hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Bunlar da Var

Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Adana'da korkunç kaza: Yaşlı adam feci kazada hayatını kaybetti!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Kuyumcuda korkunç ölüm! Halatı kopan vitrin asansörü işçinin üzerine düştü: 1 ölü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!
Sarıyer’de korkunç cinayet! Yeğenini bıçaklayarak öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle