Rize’de 4 yıldır aranan firari gizli tünelde yakalandı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 13:35 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2025 13:35

Olay, ilçeye bağlı Kurtuluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit' suçlarından 2021 yılından bu yana firari olan 51 yaşındaki İ.H. hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelinin operasyonlara karşı önlem aldığı, kaçış için gizli bir tünel hazırladığı ve evinin etrafını kameralarla izlediği belirlendi.

Jandarmanın titizlikle yürüttüğü operasyonda İ.H., evinin alt kısmında açtığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalışırken yakalandı. Tünelin girişinin çamaşır makinesinin altına gizlendiği, raylı bir sistemle çamaşır makinesinin kaydırılarak tünele giriş yapıldığı tespit edildi.

KAÇAK SİLAH ATÖLYESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ikametgahında yapılan detaylı aramada, kaçak silah atölyesi olduğu tespit edilirken, evdeki gizli bölmelere saklanmış çok sayıda yasa dışı silah ve malzeme ele geçirildi:

7 adet 9 mm ruhsatsız tabanca,

22 adet yarı mamul tabanca gövdesi,

22 adet tabanca üst kapağı,

22 adet tabanca namlusu,

44 adet tabanca kabze kapağı,

35 adet tabanca yayı,

10 adet icra mili,

12 adet yarı mamul tetik tertibatı,

12 adet tabanca pimi,

12 adet yarı mamul horoz tertibatı,

22 adet tabanca şarjörü,

48 adet 9 mm tabanca fişeği,

2 adet dizüstü bilgisayar,

17 adet yasak yayın kapsamında kitap.

Jandarmadan kaçamayan şüpheli İ.H., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.