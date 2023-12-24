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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023, 16:33 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023, 17:07

Psikiyatri hastası elindeki bıçakla korku saldı: Polis camdan girip etkisiz hale getirdi

Adıyaman’da, eline aldığı bıçakla kendine zarar vermeye çalışan psikiyatri hastasına polis camdan girerek müdahale etti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şehirlerarası Otogar yakınlarında bulunan K-6 konteyner kentte bir kadının konteyner içerisinde elindeki bıçakla kendine zarar verdiği ihbarını alması üzerine harekete geçti. 112 Acil Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği olay yerine gelen polis ekipleri A.B’ye elindeki bıçağı bırakmasını ve kapıyı açmasını istedi. Polis ekiplerinin ikazlarını dikkate almayan kadın için polis ekipleri konteynerin camından içeriye atladı. Elindeki bıçak alınan kadın, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahale edildi. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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