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Peru’da feci kaza: Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 3 ölü 74 yaralı
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Peru'da feci kaza: Alışveriş merkezinin çatısı çöktü: 3 ölü 74 yaralı

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2025 17:52

Güney Amerika ülkesi Peru'da bir alışveriş merkezinin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi de yaralandı. Peru'nın Trujillo kentindeki Real Plaza alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yetkisi Gelqui Gomez yaptığı açıklamada, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti. Çatının çökme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları yüzlerce itfaiyeci ve polisle devam ediyor.

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