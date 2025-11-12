Park yeri bulamayan komşu düğündekilere ateş açtı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde yaşandı. Sokakta sünnet düğün yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi yaralanırken 16 yaşındaki bir kız hayatını kaybetti. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2 tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise saldırıyı gerçekleştirip kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.