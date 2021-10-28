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Park halindeki araç ateşlere teslim oldu

Park halindeki araç ateşlere teslim oldu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Bitez Mahallesi’nde Bergamut Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 48 AFH 254 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor bölümünden başlayan alevler, hızla büyüyerek aracın diğer bölümlerine de yayıldı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Mahallede paniğe neden olan yangında otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

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