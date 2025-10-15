PODCAST CANLI YAYIN
Otoyolda yürüyen yaya sürücünün dikkati sayesinde kurtuldu; o anlar kamerada

Bursa'da otoyolun sol şeridinden yürüyen yaya, kendisini fark eden otomobil sürücüsünün manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar, araç kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Viyadüğü'nden İzmir istikametine seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, sol şeritte yolun ortasında yürüyen yayayı son anda fark edip, manevra yaparak sağ şeride geçti. Sürücünün dikkati sayesinde kaza önlenirken, o anlar araç kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yol ortasında yürüyen yayanın akli dengesinin yerinde olup, olmadığını belirlemek için hastaneye götürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

