Otomobilinden 11 silah çıkan şahıs kendisini ''yoldan buldum'' diyerek savundu

Adana’da yunus ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilin ses sisteminin içinde 11 silah ele geçirilirken, zanlı silahları yolda bulduğunu söyledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Haziran günü kentin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Bu kapsamda motorize yunus timleri, Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü Sabri G. (30) ile kayınbiraderi Ali Çavlı’nın (26) indirildiği araçta arama yapıldı. Ekipler, otomobilin bagajındaki ses sisteminin içine gizlenmiş bir poşette ruhsatsız 11 tabanca ele geçirdi.