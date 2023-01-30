Otomobilin elektrik aksamındaki yangın 5 aracı böyle küle çevirdi

"5 arabanın hepsi kül olmuş"

Olayın tanıklarından Hasan Karakaya, "Gece saat 3 sıralarında gürültüye uyandık. Baktık ki arabanın biri yanıyordu. Alevler etrafa sıçradı. Baktık ki arabalar hep yanıyordu. Yanlarına yaklaşamadık bile. Polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürdüler. 5 araç yandı. Diğerlerinde de ufak hasarlar vardı. Yangının bir arabanın kontağında çıkan yangından dolayı olayı çıktığı iddia ediliyor. 5 arabanın hepsi kül olmuş" ifadelerini kullandı.