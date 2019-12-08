Otomobil dükkana girdi! Ortalık savaş alanına döndü 08.12.2019 09:53

İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, yol kenarında bulunan lokantaya girdi. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, dükkan ise kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bir lokantaya girdi.

Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde ilerleyen 34 KV 1074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, 6 katlı bir binanın alt katındaki lokantaya çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yanındaki kişinin, bir vatandaşın otomobilin camlarını kırmasıyla araçtan çıktığı ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Otomobil çekici yardımıyla lokantadan çıkarılırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Lokantanın sahibi Talat Kılıç, kazayı komşularının aramasıyla öğrendiğini, sürücünün kaçtığını ve yaklaşık 100 bin liralık zararları olduğunu söyledi.