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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023, 10:37 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023, 10:46

Otobüste kadın kavgası: ''Göğsümü patlatıyo ya'' (VİDEO HABER)

Ankara'da bir belediye otobüsünde çıkan kavgada, kadın yolcu şoförden daha yavaş gitmesini isteyince, başka bir kadın yolcuyla arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga tam durulmuşken ''Göğsümü patlatıyo ya' diyerek kavgayı bir kere daha harlamaya çalışan kadına diğer yolcular müdahale edip arbedeyi sonlandırdı. O anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Detaylar haberimizde

ANKARA'da seyir halindeki belediye otobüsünde şoförden daha yavaş gitmesini isteyen kadın yolcuya, başka bir kadın yolcunun Sen şoföre karışamazsın diye tepki göstermesi üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Yaşanan arbede otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı.

Olay akşam saatlerinde, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 355 hat numaralı Mamak Zerdalitepe-Ulus otobüsünde meydana geldi. Otobüs seyir halindeyken bir kadın yolcunun şoföre seslenerek, Biraz yavaş gidin şeklinde uyarısı üzerine başka bir kadın yolcu Sen şoföre karışamazsın diye karşılık verdi. Bunun üzerine iki kadın yolcu arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Seyir halindeki otobüste birbirlerine saldıran kadınları, otobüsteki diğer yolcular güçlükle ayırdı.

O anlar otobüsteki bir yolcunun telefon kamerasına yansıdı

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