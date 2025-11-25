Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış... İşte o anlar!

OTOBÜSTE PANİK ANLARI

Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından BURULAŞ şoförlerinden Abdurrahman Al, Siteler–Çekirge Devlet Hastanesi hattında çalışırken aracında bir yolcu Stadyum kavşağında aniden fenalaştı.

ŞOFÖR ANINDA GÜZERGÂH DEĞİŞTİRDİ

Kamera ve dikiz aynasından durumu fark eden Al, güzergah dışına çıkarak otobüsü hızla İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine yönlendirdi.

DÖRTLÜLERİ YAKTI, KORNAYLA TRAFİĞİ AÇTI

Bir yandan otobüsteki panik havasını yatıştırmaya çalışan Al, diğer yandan dörtlü ikaz lambalarını yakarak ve kornaya basarak trafiği açıp hastaneye ulaştı.

"YOL VEREN SÜRÜCÜLERE TEŞEKKÜR EDERİM"

İHA'ya konuşan Abdurrahman Al, "Acil durumda olduğumuzu gören sürücüler anlayışla yol verdi. Hastanenin aciline yanaşıp sedye istedim, hastayı hemen aldılar. Sonra görevime döndüm. Yolcular beni tebrik etti. Önemli olan hastayı sağ salim hastaneye ulaştırmaktı" dedi.

Otobüste fenalaşan kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.