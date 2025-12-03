Sultangazi'de hırsızlık girişimi: Şüpheli apartmanda yakalandı

SULTANGAZİ'DE GİZLİ GİRİŞ

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir binadaki daireye sabah saatlerinde 2 kadın gizlice girdi. Ev sahibi sesleri fark edince bina sakinleri yardıma koştu.

ŞÜPHELİLER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay yerinden kaçan şüphelilerden biri apartman çıkışında yakalandı, diğeri hızla uzaklaştı. Kaçan şüphelinin anları güvenlik kamerasına yansıdı.

HAMİLE ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan şüpheli kadın polis ekiplerine teslim edildi ve gözaltına alındı. Kadının çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.