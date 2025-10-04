Osmaniye’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 8 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Osmaniye'den Gaziantep yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.