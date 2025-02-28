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Osmaniye’de silahlı çatışma: 3 yaralı
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Osmaniye’de silahlı çatışma: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 20:51 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 20:51

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, Ş.T., U.K. ve M.Ş. isimli 3 kişi yaralandı.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, çatışmanın çıkış nedeni araştırılıyor.

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