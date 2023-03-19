Osmaniye’de motosiklete çarpan sürücüden ilginç teselli yöntemi

smaniye’de motosiklete çarparak yaralanmasına neden olduğu sürücünün yanına gelen araç sahibi onu öpüp sakinleştirmeye çalıştı. Kaza, Kadirli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracından fırlayarak kaldırıma düştü. Sürücü düşer düşmez el hareketleriyle otomobil sürücüsüne sitem etti. Bu sırada otomobil sürücüsü de aracından inip yaralanan şahsın yanına gitti. Otomobil sürücüsü, şahsı sakinleştirmek için onu öpüp kucakladı. Sürücü çarptığı kişinin başından bir an olsun ayrılmadı.