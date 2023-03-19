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Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri çarpıp yan yattı: 3 yaralı

Malatya’da kontrolden çıkan otomobil bariyerleri çarpıp yan yattı: 3 yaralı
19.03.2023 11:19

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Kaza, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dilek Mahallesi istikametine seyir halinde olan M.L. (25) idaresindeki 07 NBZ 92 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp bariyerleri aştıktan sonra yan yattı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Y.L. (23), T.L. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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