Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile neden zehirlendi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

İstanbul Ortaköy’de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ailede acı bilanço ağırlaşıyor. Yedikleri yemek sonrası fenalaşan kardeşlerden Kadir Muhammet (6) ve Masal B. (3) dün yaşamını yitirmişti. Tedavisi süren anne Çiğdem B. de bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu kritik olan baba ise entübe edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, ailenin hastaneye getirildiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gıda zehirlenmesinin olası nedenlerine ilişkin İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, A Haber canlı yayınına bağlanarak önemli değerlendirmelerde bulundu.