Mürted Havalimanı'nda şehitler için tören düzenleniyor

Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını böyle dövdü! O anlar saniye saniye kamerada

Ortaköy’de kumpir ve midye yiyen aile neden zehirlendi? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi