Ölümden kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada!

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binadan düşen kalas parçası, yoldan geçen bir vatandaşın üzerine düştü. Ölümden kıl payı kurtulan kişinin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Suadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemleri devam eden binanın üst katından düşen kalas, o sırada scooterle işe giden bir çalışanın üzerine düştü. Kalas'ın düşmesiyle omzundan hafif yaralanan çalışan büyük bir şok yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, binanın üst bölümünden düşen kalasın, çalışana çarptığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

