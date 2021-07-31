Niğde’de ilginç olay! Bir vatandaş çöp kovası ile kavgaya tutuştu…

Niğde'de bir vatandaş, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovası ile kavga etti. O anlar kameraya böyle yansıdı…

Niğde'de bir vatandaş, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovası ile kavga etti.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.