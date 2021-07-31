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Niğde’de ilginç olay! Bir vatandaş çöp kovası ile kavgaya tutuştu…

Niğde’de ilginç olay! Bir vatandaş çöp kovası ile kavgaya tutuştu…
31.07.2021 00:41 - Son Güncelleme: 31.07.2021 01:26
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Niğde'de bir vatandaş, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovası ile kavga etti. O anlar kameraya böyle yansıdı…


Niğde'de bir vatandaş, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovası ile kavga etti.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Olay, gece saatlerinde merkez bağlı Paşakapı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında bulunan çöp kovasına saldırıp, yerinden sökerek zarar verdi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Niğde Belediyesi'nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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