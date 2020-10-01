Niğde'de hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını kurşunladı

Niğde'de, hamile eşini darbettiğini öne sürdüğü komşusu ile kocasını tabancayla yaralayan saldırgan kaçtı. Polisler, kaçan saldırgan U.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde hamile olan G.C, tartıştığı komşusu E.Y tarafından tokatlandı ve darbedildi.

Bunun üzerine E.Y'yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulans silahla vurulan E.Y'yi de aynı hastaneye kaldırdı.

HASTANEDE KOCASINI DA VURDU

Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı.

Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C'yi yakalamak için çalışma başlattı.