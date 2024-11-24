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Niğde’de evde bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi
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Niğde’de evde bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği belirlendi

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 22:52

Niğde’nin Bor ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir evde cesetleri bulunan Ramazan Özkan (40) ve Hüsniye Yalçın’ın (48) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak’taki bir dairede 22 Kasım’da kayıp ihbarıyla aranan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Özkan ile evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın’ın cansız bedenleri bulunmuştu. Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, otopsi raporları cinayet şüphesini doğruladı. Rapora göre, Hüsniye Yalçın önce darp edilmiş, ardından boğularak öldürülmüş. Ramazan Özkan’ın ise tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın’ın eşi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayeti işleyen kişi veya kişilerin tespit edilmesi için Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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