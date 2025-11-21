Niğde'de damperi açılan kamyon EDS direğine çarparak devrildi

PODCAST CANLI YAYIN
Niğde'de damperi açılan kamyon Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarparak devrildi.

Edinilen bilgiye göre Niğde - Kayseri yolu üzerinde meydana gelen kazada Karayolları 64. Şube Şefliği'ne ait 38 KC 913 plakalı kamyon; sürücü H.A. yönetiminde seyir halindeyken damperinin aniden açılması sonucu kontrolden çıkarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken yapılan ihbar sonrası üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. EDS direğinin yola devrildiği kazada polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Karayolları ekipleri ise devrilen kamyonun kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

