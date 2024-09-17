Narin cinayeti anlık mı işlendi, planlı mıydı? Ramazan Almaçayır A Haber’de değerlendirdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunması sonrası başlatılan soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor. Soruşturmada son dalgada gözaltına alınan ve günlerce sorgulanan yenge Hediye Güran’a o gün Narin’in evine hangi saatlerde, niçin gittiği ve orada neler gördüğü soruldu. Hediye Güran’ın itiraf düzeyinde bilgiler vermesi halinde cinayete dair önemli bir düğümün çözülmesi bekleniyor. Olayla ilgili 2 senaryo üzerinde durulduğu ortaya çıkarken, Melike Güran’ın ifadesinden yeni bir detaya ulaşıldı. Öte yandan ''Narin cinayeti planlıydı'' iddiası ortaya çıktı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konuya ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.