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Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme: Poşet incelensin talebi!
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Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme: Poşet incelensin talebi!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 19:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 19:14

Münevver Karabulut’u 15 yıl önce vahşice katleden ve yıllar sonra kaldığı cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun ölmediğini düşünen Karabulut'un ailesi “Fethi Kabir İşlemi” talep etti. Garipoğlu'nun mezarı açıldı. 10 yıllık düğümü çözmek için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuç beklenirken konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Karabulut ailesi avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun dün gerçekleştirilen fethi kabir işlemi sırasında mezarından 30x30 cm boyutlarında düğümlü bir poşet çıktığı iddiasıyla Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şüpheli poşetin araştırılmasını talep etti.

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