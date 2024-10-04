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Fatih'te korkunç cinayet: Kızın kafasını kesip yol ortasına atan zanlı surdan atlayarak intihar etti! (Olay anı videosu)
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Fatih'te korkunç cinayet: Kızın kafasını kesip yol ortasına atan zanlı surdan atlayarak intihar etti! (Olay anı videosu)

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:11

İstanbul kafa kesme olayı... Fatih'te yaşanan dehşet verici olayda, genç bir kızın kafasını kesen saldırgan, korkunç cinayetin ardından Edirnekapı surlarından atlayarak intihar etti. Kan donduran anlar kameraya yansırken, olay mahalinde büyük bir şok ve hüzün hâkim oldu. İşte Fatih'te son dakika olarak kayıtlara geçen kahreden anlara dair ilk görüntüler...

Kan donduran görüntü! Genç kızın kafasını kesti! Surlardan atlayarak intihar etti! Sansürsüz video | Fatih son dakika haberleri
Kan donduran görüntü! Genç kızın kafasını kesti! Surlardan atlayarak intihar etti! (Sansürsüz video) | Fatih son dakika haberleri

İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.


KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ
Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Fatih'te kan donduran olayın görüntüsü (DHA)

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

Katilin intihar ettiği anlar kamerada (DHA)

BOĞAZINA İP BAĞLAYIP ATLADI
Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı.

İKİ KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden görüntüler (Sosyal medya)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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