Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 17:51 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:11

İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.



KADININ BAŞINI KESİP İNTİHAR ETTİ

Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

BOĞAZINA İP BAĞLAYIP ATLADI

Ardından boğazına ip geçiren Çelik surlardan atladı.

İKİ KADINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in Eyüpsultan'da saat 15.30'da da Ayşenur Halil'i öldürdüğü ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.