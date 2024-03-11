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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 11 Mart 2024, 00:44 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024, 00:58

Muğla'da kardeşini silahla vuran saldırganı 'uçan tekme' ile durdurdu!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheliyi 'uçan tekme' atarak etkisiz hale getiren şahıs günün kahramanı olurken, o anlar güvenlik kameraları ile anbean kaydedildi. İşte o anlar...

Otomobilinden ruhsatsız pompalı tüfeğini alan Karahan, Şarlatan'ı sağ bacağından vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Hakan Şarlatan, saldırganı uçan tekme atarak yere düşürüp, tekmeledi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karahan, gözaltına alındı.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Burak Şarlatan ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şarlatan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Durmuş Karahan'ın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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