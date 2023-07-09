Bodrum'da ardı ardına çıkan 2 yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilk yangın Bağla bölgesinde otluk ve makilik alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir andan geniş bir alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Hızlı bir şekilde kontrol altına alınan yangın söndürülürken, soğutma çalışması başlatıldı.

Ardından Kadıkalesi mevkii Bahçelievler Mahallesi Gümüşlük Caddesi üzerindeki otluk ve ağaçlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede ticari amaçlı kullanılan 'tiny house' konaklama tesisine sıçradı. Bir anda 4 tiny house alev topuna döndü. Rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde çevreye yayılan alevlere, orman helikopteri havadan müdahale ederken, karadan ise itfaiye ekipleri ve çevrede bulunan vatandaşlar yangını söndürmek için canla başla çalıştı. 15 sorti yapan helikopter yangının yayılmasını engellerken, karadan ise ekipler tiny house'ları söndürmek için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan zehirlenirken, alevlere teslim olan 4 tiny house ise küle döndü. Yoğun çabanın ardından yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.