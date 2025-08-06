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Muğla Köyceğiz'de kahreden görüntü: 9 yaşındaki Ali otel havuzunda boğuldu!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde otel havuzunda boğulan 9 yaşındaki Ali Güler’in ölümüyle ilgili otel sahibi ve havuz sorumlusu tutuklandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ailesiyle tatil yapan Ali Güler (9), konakladıkları otelin havuzunda yaşamını yitirdi. Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Sevim ve Faysal Güler çifti yürüyüşe çıktığında, Ali Güler otelde yalnız kaldı ve havuza girdi.

Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Bir süre suda çırpınan Ali, kısa sürede hareketsiz kaldı. O anlar otelin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk kurtarılamadı.

Sorumlular Tutuklandı
Ali Güler'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma, otel sahibi Ş.B. ve havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

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