Van Başkale'deki selde öldü sanılan Kader Yurtseven o anları anlattı

Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'ni etkileyen sağanak, sele neden oldu. Kaybolan kardeşi Mustafa'yı (10) ararken sel sularına kapılan Kader Yurtseven (23), mahalledeki Emine Sıcak (45) tarafından son anda kurtarıldı. Yurtseven, hala olayın şokunu yaşadığını anlatırken, selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi. Selde çekilen görüntülerde öldü sanılan ancak hayata tutunan Kader Yurtseven o anları "Sele kapıldım. Son anda beni kurtardılar. Evimiz gitti, hayvanlarımız öldü, hiçbir şeyimiz kalmadı. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi.