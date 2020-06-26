Müge Anlı'nın gündeme getirdiği Ecrin bebek cinayetinde son dakika gelişmesi! 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

26.06.2020 09:38

Son dakika haberi... Müge Anlı'nın Türkiye'nin gündemine taşıdığı Ecrin bebek cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Ecrin bebek soruşturmasında üvey baba ve üvey babaanne ile 2 kişi tutuklandı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.





Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.





Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz?ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.