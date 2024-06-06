Müge Anlı Mehmet Ali Özdemir olayında sıcak gelişme! Eşi Meryem itiraf etti! tüm ailesi işin içindeymiş

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geçtiğimiz aylarda bir süredir kayıp olan Mehmet Ali Özdemir dosyası damga vurmuştu. Hatay'da kaybolan ve günlerce aranan Özdemir'in cansız bedeni bulunmuştu. Bugün( 6 Haziran) gerçekleşen programda Müge Anlı cinayete dair sıcak gelişmeyi duyurdu. Mehmet Ali Özdemir cinayetinde itiraf geldiğini söyleyen Anlı, "Mehmet Ali Özdemir'i, eşi Meryem'in erkek kardeşi Mehmet Genç öldürmüş." dedi. Mehmet Ali Özdemir olayında son durum ne? Eşi cinayete yardım mı etti? İşte detaylar...