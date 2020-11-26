Haberler Video Yaşam Videoları Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı... | 26 Kasım 2020

Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı... | 26 Kasım 2020

Müge Anlı kaç yaşında? 'Koronavirüs nedeniyle bu yıl doğum günü kutlamayacağım' diyen Müge Anlı... | 26 Kasım 2020
26.11.2020 11:51
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Atv ekranlarının başarılı ismi Müge Anlı, gündüz kuşağında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla adeta gündem belirliyor. Sosyal sorumluluk projeleri, yıllar sonra birbirine kavuşan aileler, sırlarla dolu aydınlatılmayı bekleyen cinayetler ve daha fazlası Müge Anlı ve ekibinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor. 26 Kasım Atv canlı yayınında Müge Anlı doğum gününü bu yıl pandemi nedeni ile kutlayamayacağını açıkladı. Sevilen ismin açıklamasının ardından Müge Anlı'nın doğum tarihi ve Müge Anlı kaç yaşında sorularının yanıtı merak edildi.


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