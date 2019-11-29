Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosu karıştı! Mehmet Avcı cinayetinde ortaya çıkan detay gerginliğe neden oldu... 29.11.2019 16:20

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı isim Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyo karıştı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Programın bugünkü canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman ve Bekçi Ahmet söz aldı. İrfan Avcı ile Bekçi Ahmet arasındaki diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Avcı'nın Bekçi Ahmet'e yönelik kullandığı sözler sonrasında stüdyo karıştı. İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesi!

Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan başarılı isim Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyo karıştı. Mehmet Avcı 2017 senesinde bağ evinde öldürüldü. Avcı cinayetinin arkasından çeşitli iddialar gündeme geldi. şüpheli bir şekilde öldürülen Mehmet Avcı cinayetinin sır perdesi aralanmaya başlarken, geçtiğimiz günlerde Bekçi Ahmet'in uygunsuz fotoğraflarla tehdit ederek ahlaksız teklifte bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düşmüştü. Programın bugünkü canlı yayınında Mehmet Avcı'nın kardeşleri, Fatih Özayman ve Bekçi Ahmet söz aldı. İrfan Avcı ile Bekçi Ahmet arasındaki diyalog ise programa damga vurdu. İrfan Avcı'nın Bekçi Ahmet'e yönelik kullandığı sözler sonrasında stüdyo karıştı. İşte 29 Kasım Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Avcı gelişmesi!