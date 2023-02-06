MSB paylaştı! Enkaz altındaki minik kızı Mehmetçik kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı.
MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."