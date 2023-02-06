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MSB paylaştı! Enkaz altındaki minik kızı Mehmetçik kurtardı

MSB paylaştı! Enkaz altındaki minik kızı Mehmetçik kurtardı
06.02.2023 16:25 - Son Güncelleme: 06.02.2023 16:25

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gaziantep'te enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından kurtarıldığını duyurdu. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

MSB, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan bir çocuğun Mehmetçik tarafından sağ salim kurtarıldığını duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiklerimiz, devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla omuz omuza vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyor. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan bir yavrumuz, Mehmetçiklerimiz tarafından sağ salim kurtarıldı."

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