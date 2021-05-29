MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.