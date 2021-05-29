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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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