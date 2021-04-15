RAMAZAN İMSAKİYE
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Motosiklette kadına şiddet kamerada! Bursa kadına darp videosu izle...

Motosiklette kadına şiddet kamerada! Bursa kadına darp videosu izle...
15.04.2021 15:04
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı'nda, kasalı motosikletteki kimliği belirsiz sürücü, yanında oturan kadını darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.


Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Kavşağı?nda meydana geldi. Park halindeki 3 tekerlekli kasalı motosikletteki iki kişi, tartışmaya başladı. Daha sonra kimliği belirsiz erkek sürücü, yanında oturan kadını darp etti. Çevredekilerin müdahale etmesinin ardından motosikleti çalıştıran şüpheli, darp ettiği kadın ile birlikte uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
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