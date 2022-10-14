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Minibüs otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu

Minibüs otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu
14.10.2022 08:48 - Son Güncelleme: 14.10.2022 08:49

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TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de A.B. ile birlikte minibüste bulunan yabancı uyruklu H.M.'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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