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Mezarlıkta bir kişi ölü bulundu

Mezarlıkta bir kişi ölü bulundu
29.11.2021 13:13
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Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre mezarlıkta temizlik yapan belediye işçileri bir aile kabristanın kenarında hareketsiz yatan bir genç gördü. Gence seslenen işçiler tepki alamayınca durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kimliği belirsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ilk yaptığı çalışmada cesedin alt tarafında şırınga bulurken, kolundan da kan geldiğini belirledi. Gencin aşırı dozda uyuşturucu almaktan öldüğü tahmin edilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak. Gencin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

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