Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Bağalanı mevkisinde Ali Gürsoy idaresindeki 33 F 7695 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından da Gürsoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.