Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde çalışan personeli taşıyan Mehmet N.H. yönetimindeki 33 AKJ 500 plakalı servis otobüsü, son yolcu da indikten sonra merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Boş olarak evine döndüğü sırada otobüsten dumanlar çıktığını gören sürücü, hemen yolun kenarına çekerek aracı terk etti. Otobüs, sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra alevlere teslim oldu.

Alev alev yanan otobüs yangınına, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.