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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 23:49 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023, 00:03

Mersin'de servis otobüsü alev topuna döndü!

Mersin'de tekstil atölyesi işçilerini taşıyan servis otobüsü, yolcular indikten kısa süre sonra alev alarak yandı. Otobüste kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, bir tekstil atölyesinde çalışan personeli taşıyan Mehmet N.H. yönetimindeki 33 AKJ 500 plakalı servis otobüsü, son yolcu da indikten sonra merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda seyir halinde iken bir anda alev aldı. Boş olarak evine döndüğü sırada otobüsten dumanlar çıktığını gören sürücü, hemen yolun kenarına çekerek aracı terk etti. Otobüs, sürücünün araçtan çıkmasından kısa süre sonra alevlere teslim oldu.
Alev alev yanan otobüs yangınına, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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