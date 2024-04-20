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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024, 00:14 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2024, 00:18

Mersin'de 'drift' yapan sürücüye ceza yağdı!

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169’uncu sokak kavşağı pazar alanı yanında, otomobille bir sürücünün drift yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada otomobilin sürücüsünün O.O. olduğu tespit edildi. Otomobili bulan polis, sürücüye 32 bin 324 TL drift yapmaktan, 18 bin 217 TL de ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil 2 ay trafikten men edildi.

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