PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024, 20:22 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024, 20:22

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Siirt'te, kavşakta çarpışan kamyonetlerden birinin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt çevreyolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 10 AT 764 kamyonet ile 07 GUJ 91 plakalı kamyonet, kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 10 AT 764 kamyonetteki Mehmet Ali T., Beşir B. ve Ali K. yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Samsun'da uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi paketlendi!
19.04.2024Cuma
Büyükçekmece'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı!
19.04.2024Cuma
Üsküdar'da öğrencileri taşıyan servis aracının kaza anı kamerada
19.04.2024Cuma
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi
19.04.2024Cuma
Fikirtepe'de iki metrobüs çarpıştı!
19.04.2024Cuma
Bunlar da Var
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı 00:38
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı
19.04.2024Cuma
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Tokat’ta açıklama yaparken deprem oldu! İşte o anlar... 06:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Tokat'ta açıklama yaparken deprem oldu!
19.04.2024Cuma
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu! 15:38
Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti:
19.04.2024Cuma
Yabani 31. bölüm fragmanı izle! 00:46
Yabani 31. bölüm fragmanı izle!
19.04.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA