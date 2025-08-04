Son Dakika
Netanyahu katliam kabinesini topluyor: Gazze’de yeni saldırı planı! Ankara-Şam hattında ticaretten güvenliğe stratejik temaslar! Gündem Suriyelilerin onurlu geri dönüşü... Hattab gitti Şaar geliyor
PODCAST CANLI YAYIN

Mersin’de çalıntı araçla kaza: 4 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kaza yapan otomobilin 3 gün önce sanayi sitesinden çalındığı ve sahte plakayla kullanıldığı ortaya çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin 3 gün önce sanayi sitesinden çalındığı ve sahte plaka taşıdığı ortaya çıktı.

Kaza, Alata Mahallesi'ndeki yeni çevre yolunda meydana geldi. İ.K. idaresindeki 33 AOS 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü İ.K. ile araçta bulunan V.Ş., H.S. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin 1 Ağustos'ta Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneden çalındığını, üzerinde bulunan plakanın da sahte olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle