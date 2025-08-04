Mersin’de çalıntı araçla kaza: 4 kişi yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobilin 3 gün önce sanayi sitesinden çalındığı ve sahte plaka taşıdığı ortaya çıktı.

Kaza, Alata Mahallesi'ndeki yeni çevre yolunda meydana geldi. İ.K. idaresindeki 33 AOS 726 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, sürücü İ.K. ile araçta bulunan V.Ş., H.S. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobilin 1 Ağustos'ta Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhaneden çalındığını, üzerinde bulunan plakanın da sahte olduğunu tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.